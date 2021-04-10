Как приготовить пасхальный кулич в микроволновке

Как приготовить пасхальный кулич в микроволновке
Фото: pixabay.com
Несложный рецепт к главному христианскому празднику

Чтобы испечь кулич на Пасху, необязательно использовать духовку. Можно приготовить угощение и в микроволновке.

Продукты:

мука пшеничная – килограмм,

сливочное масло – 300 граммов,

молоко – 380 мл,

куриные яйца – 6 средних,

сахар – полтора стакана (250 мл объем),

сухие дрожжи – 10 граммов,

изюм светлый или темный – 150 граммов,

цукаты на ваш вкус – 50 граммов,

щепотка соли и ванилин.

Приготовление:

В теплом молоке растворить дрожжи, добавить пару столовых ложек сахара и перемешать. Дать постоять 10 минут. Треть муки просеять и всыпать в молоко. Накрыть пленкой и оставить на полчаса в месте без сквозняка.

Растопить сливочное масло и дать ему остыть.

Тем временем взбить в миске желтки и оставшийся сахар, добавить ванилин. Отдельно взбить белки.

Когда опара поднимется, добавить щепотку соли, желтки и масло. Перемешать и влить белки. Затем постепенно добавить просеянную муку.

Убрать в теплое место на час-полтора.

В поднявшееся тесто вмешать цукаты.

В бумажные формочки для куличей положить по кусочку теста. Оно не должно занимать больше половины формы, так как еще поднимется.

Выпекать в микроволновке на мощности 600 Вт около 7 минут.

Готовые куличи остудить и украсить глазурью и посыпками. Рецепт белковой глазури "Утро.ру" публиковало ранее.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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