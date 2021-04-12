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Сейчас во всю идет Великий пост. В настоящее время существует масса хитрых рецептов, благодаря которым можно вкусно питаться, не нарушая правила. Пельмени считаются национальным блюдом жителей нашей страны, однако хозяйки любят разнообразить готовку, делая традиционные блюда оригинальными. Пельмени с фасолью – довольно необычно, но удивительно вкусно!
Ингредиенты для начинки
Один килограмм вареной красной фасоли; 4 столовые ложки бульона от фасоли; одна морковка; репчатый лук; чайная ложка сладкой паприки; чайная ложка чесночного порошка; чайная ложка кориандра; лавровые листья; чайная ложка соли; куркума; перец; зира.
Что нужно для приготовления теста:
365 миллилитров воды; столовая ложка сахара; чайная ложка соли; 680 гр. муки.
Пошаговый рецепт
Блюдо готово, приятного аппетита!
Для тех, кто сталкивается трудностями во время варки пельменей, редакция "Утро.ру" поделилась лайфхаком, как правильно это делать, чтобы они не слипались.
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