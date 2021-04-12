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До Пасхи осталось меньше трех недель. Уже сейчас хозяйки активно ищут рецепты куличей, ведь многие предпочитают готовить один из главных символов праздника своими руками. О том, как это сделать в хлебопечке, читайте ниже.
Ингредиенты:
куриные яйца – 3 штуки,
сливочное масло – 150-160 граммов,
молоко – 100 граммов,
сахар – 4-9 столовых ложек,
соль – одна чайная ложка,
пшеничная мука – 420 граммов,
сухие дрожжи – одна чайная ложка,
специи (корица, куркума, мускатный орех) – по вкусу,
добавки (орехи, цукаты, изюм) – по вкусу.
Приготовление:
Возьмите чашу хлебопечки. Добавьте в нее молоко и куриные яйца.
Размягчите сливочное масло и положите к остальным ингредиентам. Тщательно перемешайте, после чего начните постепенно всыпать просеянную муку, сахар и соль.
Добавьте сухие дрожжи и выбранные специи. Поместите емкость в хлебопечь и закройте крышку. Выберите следующий режим: "Сладкий хлеб" + средняя корочка. Установите вес в один килограмм.
После нажатия кнопки "Старт" подождите полчаса. Как только прозвучит специальный сигнал, всыпьте какую-то из добавок.
Через два с половиной часа пасхальный кулич можно будет вынуть из чаши хлебопечки. Когда выпечка остынет, украсьте ее по своему усмотрению.
Ранее "Утро.ру" поделилось рецептом пасхального кулича в микроволновке.
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