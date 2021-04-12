Пасхальный кулич в хлебопечке: пошаговый рецепт

Пасхальный кулич в хлебопечке: пошаговый рецепт
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Угощение будет выпекаться два с половиной часа

До Пасхи осталось меньше трех недель. Уже сейчас хозяйки активно ищут рецепты куличей, ведь многие предпочитают готовить один из главных символов праздника своими руками. О том, как это сделать в хлебопечке, читайте ниже.

Ингредиенты:

куриные яйца – 3 штуки,

сливочное масло – 150-160 граммов,

молоко – 100 граммов,

сахар – 4-9 столовых ложек,

соль – одна чайная ложка,

пшеничная мука – 420 граммов,

сухие дрожжи – одна чайная ложка,

специи (корица, куркума, мускатный орех) – по вкусу,

добавки (орехи, цукаты, изюм) – по вкусу.

Приготовление:

Возьмите чашу хлебопечки. Добавьте в нее молоко и куриные яйца.

Размягчите сливочное масло и положите к остальным ингредиентам. Тщательно перемешайте, после чего начните постепенно всыпать просеянную муку, сахар и соль.

Добавьте сухие дрожжи и выбранные специи. Поместите емкость в хлебопечь и закройте крышку. Выберите следующий режим: "Сладкий хлеб" + средняя корочка. Установите вес в один килограмм.

После нажатия кнопки "Старт" подождите полчаса. Как только прозвучит специальный сигнал, всыпьте какую-то из добавок.

Через два с половиной часа пасхальный кулич можно будет вынуть из чаши хлебопечки. Когда выпечка остынет, украсьте ее по своему усмотрению.

Ранее "Утро.ру" поделилось рецептом пасхального кулича в микроволновке. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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