Сочные и хрустящие: рецепт чебуреков по советскому ГОСТу

Сочные и хрустящие: рецепт чебуреков по советскому ГОСТу
Фото: pixabay.com
Домочадцы обязательно попросят добавку

Чебуреки – одно из любимых блюд россиян. Эту мясную выпечку можно есть как на завтрак, так и в качестве перекуса на работе. Однако чтобы приготовить дома блюдо крымских татар нужно постараться – важно знать секретный ингредиент. Расскажем, как это делали во времена СССР, согласно ГОСТу.

Ингредиенты: 500 гр муки, 200 мл воды, 30 мл водки, щепотка соли и перца, 300 гр свинины, маленькая луковица, 150 мл растительного масла.

Пошаговый рецепт чебуреков как в СССР: муку просеять и добавить туда водку, которая как раз и сделает выпечку хрустящей. Затем влить воду и замесить тесто, которому нужно дать настояться минут 15. 

Тем временем нужно порезать свинину и лук кубиками. Продукты прокрутить на мясорубке, добавить соль и перец по вкусу и немного воды для сочности и перемешать. Затем тесто разделить на восемь равных шариков и раскатать каждый. 

На половину лепешки положить начинку, завернуть вторую половину и защипнуть края. Чебуреки обжарить на сковороде на небольшом количестве масла до появления румяной корочки. 

Также можно налить масло в кастрюлю, подогреть до 180 градусов и закинуть пару чебуреков, держать до готовности, затем можно положить новую порцию. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало про лайфхак, как быстро напечь много блинов. 

Полина ИВАНОВА

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