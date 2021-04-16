Выпечка готовится просто и порадует домочадцев

Осталось чуть больше двух недель до одного из самых главных христианских праздников – Пасхи. В этот день на столе обязательно должен стоять кулич. Предлагаем вам отказаться от покупной выпечки, а лучше сделать ее своими руками.

Ингредиенты:

мука – 700 граммов,

молоко – 250 миллилитров,

сметана – 80 граммов,

сливочное масло – 120 граммов,

дрожжи – 25 граммов свежих или 10 граммов сухих,

соль – 1/3 чайной ложки,

сахар – 150 граммов,

ванилин – один пакетик,

яйца – четыре штуки,

изюм – 50 граммов.

Приготовление:

Возьмитесь за приготовление опары. Для этого в 40 миллилитров теплого молока добавьте дрожжи и чайную ложку сахара. Тщательно перемешайте все ингредиенты и отложите чашу в сторону.

Вам понадобится небольшая кастрюля. Налейте в нее 210 миллилитров молока, а затем положите 50 граммов сливочного масла комнатной температуры. Поставьте на плиту и доведите до кипения. Как только смесь закипит, добавьте в нее две столовые ложки муки с горкой. Все перемешайте. Дождитесь, пока полученная масса остынет.

В это время отделите белки от желтков (используйте яйца комнатной температуры). После добавьте в желтки 1/3 чайной ложки соли. По желанию можете всыпать небольшое количество куркумы – она окрасит куличи в желтый цвет. Следом идут 70 граммов сахара и ванилин. Перемешайте ингредиенты с помощью миксера. Добавьте к ним настоявшуюся опару.

В тарелку с белками всыпьте оставшийся сахар и взбейте все миксером. Положите 80 граммов сметаны и 70 граммов мягкого сливочного масла.

Возьмите глубокую миску. Перелейте в нее смесь из желтков и опары, а также смесь из белков. Затем положите остывшее заварное тесто. Начните постепенно добавлять просеянную муку. Наконец, можно приступать к замешиванию теста.

Переложите тесто в миску и накройте его пищевой пленкой. Оставьте на час. Когда тесто поднимется, разложите его на столе. Добавьте перемешанный с мукой изюм. Смажьте руки растительным маслом и начните месить полуфабрикат.

Возьмите пасхальные формы и переложите в них сформированные из теста шары – так, чтобы они занимали 1/3 изделия. Накройте заготовки полотенцем и подождите, пока тесто поднимется. Разогрейте духовку до +180°C. Выпекайте куличи около 30-40 минут.

Смажьте куличи глазурью и украсьте по своему усмотрению.

Ранее "Утро.ру" рассказало, как приготовить кулич в хлебопечке.