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Приближается Пасха. Уже сейчас хозяйки активно ищут рецепты главного символического блюда праздника – кулича. Расскажем, как приготовить вкусную выпечку своими руками, не тратя на это много сил и времени.
Ингредиенты:
мука – 600 граммов,
молоко – 3-4 литра,
свежие дрожжи – 50-70 граммов,
яйца – четыре штуки,
сахар – 500 граммов,
сливочное масло – 700 граммов,
соль по вкусу.
Приготовление:
Просейте муку, после чего влейте в нее кипящее молоко. Тщательно перемешайте и оставьте остужаться.
Смешайте дрожжи с небольшим количеством молока. Как только они вспенятся, добавьте их в чашу с мукой и молоком. Уберите тарелку в теплое место – это необходимо для того, чтобы тесто поднялось.
Как только заготовка поднимется, добавьте в нее яичные желтки, добела растертые с сахаром. Тщательно перемешайте все ингредиенты.
Возьмите белки и взбейте их в стойкую пену. Вновь перемешайте содержимое чаши, после чего повторно поместите ее в теплое место.
Через некоторое время тесто поднимется. Растопите сливочное масло и влейте его к остальным ингредиентам. Тщательно вымесив тесто, начните заполнять смазанную размягченным маслом форму. Есть один важный нюанс – форма должна быть заполнена наполовину.
Когда тесто вновь поднимется, смажьте поверхность кулича желтком и отправьте будущую выпечку в духовку, разогретую до +180°C.
Выпекайте кулич в течение 60-120 минут.
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