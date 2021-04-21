Выпечка украсит праздничный стол

Приближается Пасха. Уже сейчас хозяйки активно ищут рецепты главного символического блюда праздника – кулича. Расскажем, как приготовить вкусную выпечку своими руками, не тратя на это много сил и времени.

Ингредиенты:

мука – 600 граммов,

молоко – 3-4 литра,

свежие дрожжи – 50-70 граммов,

яйца – четыре штуки,

сахар – 500 граммов,

сливочное масло – 700 граммов,

соль по вкусу.

Приготовление:

Просейте муку, после чего влейте в нее кипящее молоко. Тщательно перемешайте и оставьте остужаться.

Смешайте дрожжи с небольшим количеством молока. Как только они вспенятся, добавьте их в чашу с мукой и молоком. Уберите тарелку в теплое место – это необходимо для того, чтобы тесто поднялось.

Как только заготовка поднимется, добавьте в нее яичные желтки, добела растертые с сахаром. Тщательно перемешайте все ингредиенты.

Возьмите белки и взбейте их в стойкую пену. Вновь перемешайте содержимое чаши, после чего повторно поместите ее в теплое место.

Через некоторое время тесто поднимется. Растопите сливочное масло и влейте его к остальным ингредиентам. Тщательно вымесив тесто, начните заполнять смазанную размягченным маслом форму. Есть один важный нюанс – форма должна быть заполнена наполовину.

Когда тесто вновь поднимется, смажьте поверхность кулича желтком и отправьте будущую выпечку в духовку, разогретую до +180°C.

Выпекайте кулич в течение 60-120 минут.

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