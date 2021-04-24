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До Пасхи осталось совсем немного, поэтому настало время закупаться яйцами и продуктами, необходимыми для приготовления кулича. Если вы хотите удивить своих гостей, тогда попробуйте приготовить главное праздничное блюдо по рецепту, которым пользовались еще наши бабушки.
Мука – 0.5 кг.,
Сахар 150-175 гр.,
Молоко – 1 стакан (250 мл.),
Дрожжи быстродействующие – 7 гр. (если используете свежие, понадобится 21 гр.),
Сливочное масло – 150 гр.,
Яйца – 5 шт.,
Сахарная пудра – 175-200 гр.,
Изюм, цукаты, орехи – по вкусу,
Лимонный сок – 1 ч.л.
Для начала нужно заняться опарой. Для этого возьмите 1/3 молока, подогрейте его, а затем добавьте дрожжи и 1 столовую ложку муки. Тщательно перемешайте, а затем на время уберите в теплое место. Например, можно разогреть духовку до 50 градусов, затем ее выключить и поставить опару.
В отдельной емкости взбейте 5 желтков, слегка подтаявшее сливочное масло и сахар.
Когда опара будет готова, добавьте в нее получившуюся смесь и оставьте отдыхать еще на час. Не забудьте накрыть емкость салфеткой или пленкой.
Когда тесто "подрастет", добавьте в него оставшееся молоко, муку и начинайте замешивать. За этот процесс уйдет не менее 20 минут.
Позже накройте тесто пленкой и оставьте доходить в теплом месте.
На следующем этапе добавьте цукаты, изюм или орехи, а после можно смело начинать раскладывать будущие куличи по формам. Заполняйте их лишь на 1/3.
Перед отправкой в духовку не забудьте дать тесту подняться и распределиться по форме. Для этого накройте их полотенцем и дайте немного постоять.
Выпекать праздничное блюдо нужно при 180 градусах в течение 45-60 минут.
Пока куличи готовятся, можно заняться созданием глазури. Для этого взбейте белок, сахарную пудру и лимонный сок. Глазурь получается достаточно густой, поэтому если хотите сделать ее чуть более жидкой, тогда уменьшите количество сахарной пудры.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, как приготовить ленивый кулич на Пасху.
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