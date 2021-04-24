Повар назвал главную ошибку при приготовлении шашлыка

Повар назвал главную ошибку при приготовлении шашлыка
Фото: pixabay.com
Популярные способы маринования могут испортить мясо

Многие россияне считают, что пары часов достаточно, чтобы шашлык замариновался. Однако это мнение ошибочно, отметил повар Петр Пахомов. Мясо должно полежать в маринаде подольше.

Плохой идеей он назвал нанизывать кольца лука на шампур. Лучшим маринадом повар считает лук с солью. Йогурты и кетчупы для шашлыка лучше не использовать. Из-за большой дозы сахара в них такое мясо в итоге получится не прожаренным внутри, а снаружи обуглится. Так получается из-за того, что сахар начинает быстро гореть во время жарки шашлыка.

Еще один распространенный миф касается свежести мяса. В случае с шашлыком чем свежее, тем лучше – не работает. Лучше выбрать "созревшее" мясо, тогда оно будет мягче. Говядине нужно полежать 14 дней, свинине десять, а барашке – семь. Если вы берете мясо в магазине, лучше покупать продукцию крупных компаний. Их товары проходят государственный ветеринарный контроль – это снижает риски отравления и заражения вирусами, пишет сайт телеканала "360".

Подробнее о рецептах маринадов для шашлыка читайте в нашем материале.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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