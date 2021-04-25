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До Пасхи остались считанные дни. Тем, кто еще не решил, какой кулич приготовить на один из самых главных православных праздников, стоит обратить свое внимание на выпечку с апельсиновой цедрой. Ароматное угощение не оставит равнодушным никого.
Ингредиенты: 60 гр свежих дрожжей, 600 мл молока, 1,5 кг муки, 200 гр сливочного масла, 450 гр сахара, 1,5 ч.л. соли, 300 гр сметаны 15, стручка ванили, большой апельсин, 100 гр апельсиновых цукатов, 7 яйц.
Пошаговый способ приготовления кулича с апельсиновой цедрой: сначала нужно сделать опару. Немного молока подогреть и смешать с дрожжами, затем добавить оставшееся молоко и всыпать полкило муки. Все хорошенько перемешать и оставить на время.
Сливочное масло растопить, затем остудить. Желтки шести яиц перемешать с сахаром и солью. Натереть цедру апельсина и добавить к этой смеси, добавить ваниль. Смешать с опарой. Затем постепенно добавить оставшуюся муку.
После этого нужно влить масло и замесить тесто. Мешать нужно 10 минут, а затем взбить белки и влить в тесто, которое не должно быть густым. Оставить его отдыхать.
Когда тесто поднимается в 2 раза, добавить цукаты. Оставить отдыхать в теплом месте еще час. Еще раз перемешать тесто и добавить в формы, которые должны остаться пустыми на одну треть. Смазать их желтком оставшегося яйца.
Духовку нужно разогреть до +200ºC, выпекать 40 минут. Затем снизить температуру на 25 градусов и выпекать еще минут 20.
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