Это сладкое блюдо получается из минимума продуктов

Через несколько дней христиане отметят один из главных церковных праздников – Воскресенье Христово. Многие хозяйки наверняка уже подготовили все необходимое, чтобы праздничный стол изобиловал угощениями. Хорошо, если кроме разноцветных яиц и куличей, на нем будет и творожная пасха. Не лишним будет знать, как ее приготовить без масла и яиц.

Это можно сделать просто. Из минимума продуктов сладкое блюдо получится очень вкусным, что точно порадует домочадцев и гостей.

Как приготовить творожную пасху без масла и яиц

Ингредиенты:

600 г творога,

200 г сметаны жирности 30%,

100 г сахарной пудры,

10 г желатина,

1 пакетик ванилина,

по вкусу – изюм, курага, чернослив, цукаты, орехи.

Приготовление

Сначала нужно всыпанный в глубокую, но небольшую тарелку желатин залить 3-4 ст. л. остывшей до +70℃ кипяченой воды и мешать, пока он не растворится полностью.

Пропущенный через сито творог следует выложить в миску, добавить к нему сахарную пудру и сметану. Смешать, по ходу всыпать ванилин. Туда же отправить вымытый и просушенный изюм или другие, указанные добавки, а также желатин с водой. Опять хорошенько смешать.

Форму для пасхи надо застелить внутри влажной марлей. После этого заполнить ее полученной смесью до краев и завернуть края марли, чтобы они полностью закрыли содержимое.

Затем наверх нужно установить груз и поставить все в холодильник на 24 часа. Спустя это время пасху следует вынуть и перевернуть на тарелку. Форму и марлю надо аккуратно снять. Если хочется, можно как-то украсить лакомство.

Творожная пасха без масла и яиц готова. Приятного аппетита в Светлое Христово Воскресение!

Ранее "Утро.ру" опубликовало рецепт творожной пасхи с яйцами. В такое традиционное угощение на Воскресение Христово добавляется изюм и орехи.