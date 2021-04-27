Почему не получается кулич: названы распространенные ошибки

Почему не получается кулич: названы распространенные ошибки
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Некоторые действия способны испортить выпечку

До Пасхи осталось меньше недели. Многие хозяйки решили для себя, что к этому светлому празднику они приготовят кулич собственноручно. Если вы будете делать выпечку впервые, то важно обратить внимание на самые распространенные ошибки, из-за которых пасхальный хлеб получается невкусным.

  • Первая ошибка заключается в том, что некоторые сильно торопятся, желая поскорее завершить процесс готовки. Из-за этого многие важные нюансы могут вылететь из головы.
  • Важно четко следовать рецепту и совершать действия последовательно. Тогда вероятность того, что кулич получится пышным и вкусным, возрастает.
  • Не стоит заменять прописанные в рецепте продукты их аналогами. Так, если в ингредиентах указано сливочное масло, то не нужно использовать маргарин или кокосовое масло.
  • Не нужно заранее смешивать все ингредиенты. Например, если вы сразу соедините продукты с первой и четвертой стадии приготовления, то за то время, пока вы будете выполнять промежуточные действия, они попросту заветрятся.
  • Ни в коем случае нельзя брать несвежие продукты. Это правило касается в том числе дрожжей.
  • Еще одна ошибка – использование жесткого масла. В сдобное дрожжевое тесто нужно добавлять только мягкий (не жидкий!) продукт.
  • Не нужно полностью заполнять форму для выпечки. Учитывайте, что со временем тесто само поднимется. Поэтому достаточно заполнить только 2/3 объема изделия.
  • Не стоит ставить выпечку в холодную духовку. Обязательно заранее разогрейте бытовой прибор до нужной температуры. В противном случае кулич может пригореть.
  • Не надо открывать духовку в процессе выпекания. Из-за потока воздуха кулич может осесть. 

Ранее "Утро.ру" поделилось рецептом кулича с апельсиновой цедрой. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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