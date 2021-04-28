Блюдо не подгорит и хорошо хорошо прожарится

Еще три дня, и начнутся майские праздники. Немало горожан отправятся на природу, на дачи и, конечно же, захотят устроить пикники. Рецептов, как приготовить главное блюдо такого пира – шашлык, – великое множество. Есть и такой, следуя которому, мясо получится сочное и мягкое.

Оно не подгорит и хорошо прожарится благодаря одному простому ингредиенту. Важную роль при этом сыграет необычный маринад.

Как приготовить сочный шашлык

Ингредиенты: 2,5 кг свиной шейки, 8 крупных луковиц, по 1 пучку базилика и петрушки, 1/2 л растительного масла или майонеза, 2,5 ч.л соли, лавровый лист, перец и другие специи – по вкусу.

Приготовление

Сначала надо разрезать каждую луковицу на три части и вынуть сердцевину – она пойдет в маринад. Затем, помыв мясо, следует нарезать его кусочками средней величины.

Для маринада внутреннюю часть лука, измельченную в комбайне или острым ножом, засыпать в глубокую посудину. Туда же добавляется масло или майонез, соль, мелко нарезанные базилик и петрушка, лавровый лист, перец и специи. Затем все это хорошенько смешать.

Каждый кусочек мяса нужно обмакнуть в полученном маринаде и отправить в подходящую емкость. После того как все они уложены, оставить на часок – другой.

Нанизывать мясо на шампур следует, чередуя с большими частями луковиц. Они и сами не сгорят, и мясу помогут запечься, а не зажариться.

Шашлык, отправленный на мангал, желательно накрывать, тогда мясо точно не сгорит. Кроме того, кусочки неплохо бы каждые минут десять с помощью кисточки смачивать остатками маринада, что сделает его вкуснее.

Пройдет не так много времени, и сочный, ароматный, мягкий шашлык готов. Приятного аппетита в майские праздники!

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