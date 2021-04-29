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Многие привыкли подавать на Пасху куличи. Однако можно разнообразить трапезу одноименным праздничным угощением. Оригинальная подача традиционного блюда приятно удивит не только родных, но и гостей.
Ингредиенты:
жирный творог – 540 граммов,
желтки – три штуки,
сахар – 100 граммов,
сливочное масло – 50 граммов,
сливки (33%) – 140 граммов,
белый шоколад – 30 граммов,
молочный шоколад – 50 граммов,
горький шоколад – 60 граммов.
Приготовление:
Возьмите миску и смешайте в ней творог, желтки, мягкое сливочное масло (комнатной температуры) и сахар. С помощью миксера взбейте все ингредиенты до образования однородной массы.
Перелейте массу в кастрюлю и поставьте на медленный огонь. Доведите до кипения, при этом не забывайте периодически помешивать содержимое посуды.
Разделите массу на три части: маленькую, среднюю и большую. Затем растопите три вида шоколада. Это можно сделать либо с помощью микроволновки, либо – водяной бани.
Начните вливать шоколад в смесь: белый – в маленькую часть, молочный – в среднюю, а горький – в большую. Тщательно перемешайте и оставьте остужаться.
В отдельной чаше взбейте холодные сливки. Вы должны добиться средней плотности. После этого добавьте сливки в каждый из трех видов творожно-шоколадной массы. Снова перемешайте.
Смочите марлю кипяченой водой, отожмите тряпку, после чего поместите ее в пасочницу. Теперь можно браться за заполнение формы. Первой пойдет белая творожно-шоколадная масса, следом – молочная, а в конце – горькая. Не забудьте проследить, чтобы между слоями не было пустот.
Завершив "сборку" пасхи, накройте ее краями марли и отправьте в холодильник. Спустя сутки можно будет насладиться вкусом угощения.
Ранее "Утро.ру" поделилось еще одним рецептом творожной пасхи.
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