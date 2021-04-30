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Послезавтра великий праздник отметят православные. Блюда к застолью уже готовятся. Одни хозяйки успели испечь куличи и покрасить яйца накануне, другие еще делают это, а третьи отложили на завтра.
А вот пасхи наверняка мало у кого стоят в холодильниках. И есть время использовать еще один довольно простой рецепт.
Следуя ему, удастся порадовать домочадцев и гостей. Ведь одно из главных угощений в Христово Воскресенье получится феноменальным.
По его словам, основным во вкусной пасхе является творог с жирностью не меньше 15%. Его для 1 кг нужно 600 граммов.
Также потребуются 100 г сахара, 50 мл молока, 100 мл сливочного масла и 2 яичных желтка. Не помешает и какао-порошок или шоколад, граммов 80.
Все их надо тщательно смешать и нагреть на водяной бане так, чтобы, когда поверху проводить лопаткой, протянулась дорожка. Затем следует добавить растопленное масло, снова все хорошенько вымешать, после чего протереть через сито.
Полученную массу нужно выложить в марлю так, чтобы влага из нее стекла, и оставить на ночь. Утром пора добавлять изюм или что-то еще.
Однако здорово будет, если всыпать кедровые орешки. "Получается феноменальная пасха", отметил шеф-повар Сергей Малаховский, цитирует "Пятый канал".
Ранее "Утро.ру" опубликовало рецепт творожной пасхи с тремя видами шоколада. На ее приготовление уйдет не так много времени.
Также сообщалось, как приготовить творожную пасху без масла и яиц. Такое сладкое блюдо получится из минимума продуктов и будет не менее вкусным, чем другие.
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