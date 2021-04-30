Как приготовить пасху с кедровыми орешками - рецепт от шеф-повара

Как приготовить пасху с кедровыми орешками - рецепт от шеф-повара
Фото: Ralph Kerpa/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Одно из главных угощений в Христово Воскресенье получится нежным и вкусным

Послезавтра великий праздник отметят православные. Блюда к застолью уже готовятся. Одни хозяйки успели испечь куличи и покрасить яйца накануне, другие еще делают это, а третьи отложили на завтра.

А вот пасхи наверняка мало у кого стоят в холодильниках. И есть время использовать еще один довольно простой рецепт. 

Следуя ему, удастся порадовать домочадцев и гостей. Ведь одно из главных угощений в Христово Воскресенье получится феноменальным.

По его словам, основным во вкусной пасхе является творог с  жирностью не меньше 15%. Его для 1 кг нужно 600 граммов.

Также потребуются 100 г сахара, 50 мл молока, 100 мл сливочного масла и 2 яичных желтка. Не помешает и какао-порошок или шоколад, граммов 80.

Все их надо тщательно смешать и нагреть на водяной бане так, чтобы, когда поверху проводить лопаткой, протянулась дорожка. Затем следует добавить растопленное масло, снова все хорошенько вымешать, после чего протереть через сито.

Полученную массу нужно выложить в марлю так, чтобы влага из нее стекла, и оставить на ночь. Утром пора добавлять изюм или что-то еще.

Однако здорово будет, если всыпать кедровые орешки. "Получается феноменальная пасха", отметил шеф-повар Сергей Малаховский, цитирует "Пятый канал"

Ранее "Утро.ру" опубликовало рецепт творожной пасхи с тремя видами шоколада. На ее приготовление уйдет не так много времени.

Также сообщалось, как приготовить творожную пасху без масла и яиц. Такое сладкое блюдо получится из минимума продуктов и будет не менее вкусным, чем другие.

Полина ДОРОЖКИНА

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