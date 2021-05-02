Мясо получается вкусным и сочным

Длинные майские праздники – отличный повод выбраться с родными и близкими на шашлыки. Если вы думаете, какой из множества маринадов выбрать, советуем остановить свой выбор на кефире. Мясо получается настолько нежным, что будет таять во рту.

Ингредиенты

Свинина – 2 кг.

Кефир – 500 гр.

Лук – 3 шт.

Соль, перец и зелень – по вкусу.

Приготовление

Для начала нужно выбрать мясо. Лучше всего брать свиную шею, потому что из нее получается самый сочный шашлык, потому что эта часть в меру жирная, но при этом мягкая. Из зелени можно взять укроп и петрушку. Если любите, можно добавить базилик и орегано.

Мясо и зелень промойте, почистите лук. Свинину нарежьте средними кусочками. Старайтесь делать их относительно одинаковыми и небольшими, иначе создаст дополнительные трудности при готовке.

Затем добавьте мясо в емкость, где оно будет мариноваться. Добавьте соль, перец, приправы по вкусу. Тщательно перемешайте. Специи можно использовать разные. Тут все зависит от ваших вкусовых предпочтений.

Лук нужно нарезать кольцами, зелень крупно нарубить. Если используете петрушку, помните ее, чтобы зелень лучше отдала сок и аромат.

Поместите лук и зелень на дно другой емкости. Затем ровным слоем выложите мясо. После повторите слой с луком и зеленью. Повторяйте слои таким образом, пока не закончится свинина.

Затем хорошо взболтайте кефир и вылейте ровным слоем поверх мяса. Проследите за тем, чтобы кефир распределился по всем слоям. Замотайте тару пищевой пленкой и оставьте мариноваться на несколько часов.

Когда начнете жарить, хорошо перемешайте мясо. Необходимо, чтобы каждый кусочек был в кефире. Также при готовке не добавляйте на шампуры лук, потому что он начнет гореть и испортит внешний вид блюда.

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