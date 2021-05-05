Рецепт шашлыка "по-совдеповски" от Ивлева

Рецепт шашлыка "по-совдеповски" от Ивлева
Фото: pixabay.com
Свинина будет просто таять во рту

Телеповар Константин Ивлев поделился рецептом шашлыка, который наверняка оценят все любители мяса на углях.

Ингредиенты:

свиная шея – 2 килограмма,

лук репчатый – килограмм

минералка – 300 миллилитров

лимон – одна штука

растительное масло – 80 миллилитров

соль и перец.

Как приготовить шашлык из свинины

  • Свиную шею нужно нарезать на кусочки, затем посыпать солью и перцем, добавить лимонный сок, растительное масло и минералку.
  • Репчатый лук порезать кольцами в сантиметр толщиной, добавить в миску с мясом. Все перемешать и дать постоять 10 минут.
  • Мясо Ивлев рекомендовал нанизывать на шампур чередуя с кольцами лука.
  • Свинину пожарить на углях. О готовности шашлыка говорит белый сок.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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