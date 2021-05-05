Рецепт шашлыка "по-совдеповски" от Ивлева

Фото: pixabay.com

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Свинина будет просто таять во рту

Телеповар Константин Ивлев поделился рецептом шашлыка, который наверняка оценят все любители мяса на углях. Ингредиенты: свиная шея – 2 килограмма, лук репчатый – килограмм минералка – 300 миллилитров лимон – одна штука растительное масло – 80 миллилитров соль и перец. Как приготовить шашлык из свинины Свиную шею нужно нарезать на кусочки, затем посыпать солью и перцем, добавить лимонный сок, растительное масло и минералку.

Репчатый лук порезать кольцами в сантиметр толщиной, добавить в миску с мясом. Все перемешать и дать постоять 10 минут.

Мясо Ивлев рекомендовал нанизывать на шампур чередуя с кольцами лука. Свинину пожарить на углях. О готовности шашлыка говорит белый сок.