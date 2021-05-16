Курс рубля
- Экономист озвучил курс доллара на конец 2021 года
- Доллар снизился до отметки в 74 рубля
- Ждет ли рубль падение после майских праздников: ответ экспертов
В России началась пора пикников и выездов на природу. В этом деле не
обойтись без ароматного свежезапеченного на мангале мяса. Шашлычные эксперты
часто экспериментируют с маринадом, однако многие уверены: лучший рецепт был
придуман много десятилетий назад. Советский способ приготовления аппетитного
горячего блюда придется по вкусу даже самому избирательному дегустатору.
Ингредиенты
2 кг мяса из свиной шейки,
1 кг репчатого лука,
соль и перец по вкусу,
яблочный уксус 6%.
Пошаговый рецепт приготовления
Для начала нужно хорошенько вымыть и просушить свинину. Мясо следует нарезать на куски среднего размера. Слишком маленькие могут пережариться и будут суховаты, а на прожарку больших кусков уйдет много времени.
Лук нужно брать в пропорции 1:2. Овощ следует нарезать полукольцами.
Теперь часть нарезанного лука выкладываем на дно посуды. Его нужно размять руками, чтобы пошел ароматный сок, который хорошенько промаринует мясо. Туда же добавляем специи и немного уксуса.
Пришел черед свинины. Ее нужно положить вторым слоем поверх лука и тоже присолить и поперчить. Теперь опять луковый слой, затем мясной и так до конца. Верхний слой должен быть овощным.
Луково-мясную башню нужно немного помять руками, чтобы свинина напиталась соками и специями. Маринад готов. Оставляем на пять часов, можно на ночь.
Ранее "Утро.ру" делилось рецептом шашлыка из свинины на кефире.
Визит женщины был неофициальным, в кадр она не попала
Россия будет своевременно отвечать на любые угрозы в свой адрес