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Во многих российских регионах установилась отличная летняя погода. В
такое время большинство жителей страны коротают вечера или проводят выходные на
природе в компании друзей. Приятное времяпрепровождение не может обойтись без
шашлыка. При этом обильное употребление жирного мяса способно навредить
здоровью и негативно сказаться на фигуре. А вот шашлычок из куриной грудки
получится не только очень вкусным, но и полезным. Такое угощение можно даже людям,
которые сидят на диете.
В целом, выбор любителей отведать шашлык достаточно часто падает на курицу. Однако мясо грудки берут редко. Это самая полезная и диетическая часть птицы, но из-за минимального содержания жира шашлык из грудки может получиться суховатым и невкусным.
Как сделать куриную грудку сочной и тающей во рту, рассказал изданию "Аргументы и факты" шеф-повар Дмитрий Погорелов. Перед тем как приступить к маринованию шашлыка, нужно подготовить мясо. Погорелов советует подержать грудку в соленом рассоле. Приготовить такую смесь очень просто: на литр холодной воды берем 30 г соли. Пролежав ночь в рассоле, грудка станет мягкой.
После этого можно приступать к приготовлению любимого маринада. Однако в заправку уже не нужно добавлять соль, отмечает "МИР24".
Ранее "Утро.ру" делилось оригинальными рецептами маринада для куриного шашлыка. Аппетитное мясо курочки не оставит равнодушным никого.
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