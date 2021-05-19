Ароматное блюдо не навредит фигуре

Во многих российских регионах установилась отличная летняя погода. В такое время большинство жителей страны коротают вечера или проводят выходные на природе в компании друзей. Приятное времяпрепровождение не может обойтись без шашлыка. При этом обильное употребление жирного мяса способно навредить здоровью и негативно сказаться на фигуре. А вот шашлычок из куриной грудки получится не только очень вкусным, но и полезным. Такое угощение можно даже людям, которые сидят на диете.



В целом, выбор любителей отведать шашлык достаточно часто падает на курицу. Однако мясо грудки берут редко. Это самая полезная и диетическая часть птицы, но из-за минимального содержания жира шашлык из грудки может получиться суховатым и невкусным.

Как сделать куриную грудку сочной и тающей во рту, рассказал изданию "Аргументы и факты" шеф-повар Дмитрий Погорелов. Перед тем как приступить к маринованию шашлыка, нужно подготовить мясо. Погорелов советует подержать грудку в соленом рассоле. Приготовить такую смесь очень просто: на литр холодной воды берем 30 г соли. Пролежав ночь в рассоле, грудка станет мягкой.

После этого можно приступать к приготовлению любимого маринада. Однако в заправку уже не нужно добавлять соль, отмечает "МИР24".

Ранее "Утро.ру" делилось оригинальными рецептами маринада для куриного шашлыка. Аппетитное мясо курочки не оставит равнодушным никого.