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Летом, особенно в жаркую погоду, хочется чего-то освежающего. Хозяйки, которые не любят "париться" в разгоряченной кухне, могут взять на заметку рецепт классической окрошки на квасе с колбасой в новом исполнении.
Ингредиенты для окрошки (на четыре порции): две картошки, три огурца, 200 гр редиса, 400 гр докторской колбасы, 2 яйца, пучок петрушки, укропа и зеленого лука, 2 ч.л. горчицы, 1,3 л кваса.
Сначала необходимо сварить картофель и яйца. Затем нарезать колбасу соломкой и переложить в кастрюлю. Также поступить с картошкой, редисом и огурцами. Яйца пока добавлять не нужно. Если их положить перед тем, как залить окрошку квасом, то желток распадется.
Зелень порезать – чем ее больше, тем лучше. И тоже добавить в кастрюлю. Затем посолить по вкусу. Когда все ингредиенты готовы, приступаем к заправке.
Для того, чтобы окрошка стала пикантной нужно в стакан в 200 мл положить 2 чайные ложки горчицы и залить их квасом, затем тщательно перемешать. Также можно в заправку добавить хрен по вкусу. Смесь вылить в кастрюлю и снова помешать. Лишь затем добавлять остатки кваса, который перед этим лучше охладить. Для того, чтобы окрошка пришлась по вкусу всем, стоит выбрать несладкий квас.
После этого можно наливать суп в тарелки, куда не забыть добавить нарезанные на четвертинки яйца.
Вкусная окрошка готова! Приятного аппетита!
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