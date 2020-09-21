Артистка никак не может разобраться со злополучной квартирой

Заседание по рассмотрению иска Лидии Федосеевой-Шукшиной к ее мужу, продюсеру Бари Алибасову, состоялось 21 сентября в Троицком суде российской столицы. Пара намерена выяснить обстоятельства, которые должны объяснить ситуацию с передачей жилой квартиры артистки ее мужу.

По словам юриста Олега Сухова, представляющего интересы ответчика, к материалам было приобщено видео. На нем показано, как Федосеева-Шукшина подписывает договор передачи имущества в пользование своего супруга.

Сухов сообщил, что заседание было отложено, так как судья решил назначить истцу экспертизу с привлечением психологов и психиатров. Квалифицированным специалистам предстоит выяснить, могла ли артистка впасть в заблуждение при заключении договора.

Причина, по которой суд привлек истца к прохождению экспертизы, заявил адвокат, стало то, что во время опроса Федосеева-Шукшина постоянно переспрашивала, прежде чем дать ответ. Но и на предоставленной видеозаписи показано, что она отдает себе отчет в происходящем и подтверждает факт того, что подписала именно договор дарения, сообщает "Пятый канал".

Ссора между супругами разгорелась из-за квартиры артистки. Алибасов решил ее переписать на своего помощника Сергея Моцаря, а та вознамерилась вернуть жилплощадь. Суд арестовал объект, запретив проводить с ним любые операции, передает LIFE.

Продюсер недавно заявил, что продолжает любить свою жену, несмотря на начавшиеся с ней судебные процессы. Алибасов также добавил, что не желает расторгать брак.

Поэт-песенник Юрий Лоза заявил ранее, что шум, поднятый Алибасовым и его супругой, является лишь пиар-ходом, рассчитанным на привлечение внимания.