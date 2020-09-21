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Недавно российская модель Наталья Водянова вышла замуж за французского предпринимателя Антуана Арно. Поклонники красавицы наконец-то дождались свадебных фотографий с памятного дня.
На своей инстаграм-странице Наталья выложила праздничный снимок с новоиспеченным супругом. В глаза сразу же бросается элегантный наряд модели – белоснежное приталенное платье с узорами у ворота.
Также модель прикрепила к посту видео, на котором счастливых супругов осыпают белыми лепестками роз.
Подписчики Водяновой принялись поздравлять ее с новым этапом в жизни. Многие отметили, что пара выглядит очень гармонично.
"Самая невероятная пара", "Поздравляем! Вы прекрасны! Пусть все в Вашей жизни будет чудесно!" – написали интернет-пользователи.
А один из комментаторов отметил, что, несмотря на звездный статус, пара не стала тратить огромное количество денег на вычурные свадебные украшения.
"Как все скромно и искренне... Ни помпезности, ни "дешёвых понтов"" – восхитился он.
Напомним, Наталья и Антуан состояли в отношениях около восьми лет. Только полгода назад француз сделал возлюбленной предложение. От него модель родила двоих сыновей – Максима и Романа.
Предыдущим мужем модели был британский аристократ Джастин Тревор Беркли Портман. В браке появилось трое детей – сыновья Лукас и Виктор, а также дочь Нева.
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