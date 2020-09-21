Пора на эпиляцию: народ засмеял обнажившуюся Хилькевич

Пора на эпиляцию: народ засмеял обнажившуюся Хилькевич
Анна Хилькевич. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Актриса решила сделать подписчикам необычный подарок

На своей инстаграм-странице Анна Хилькевич выложила неожиданное видео. Запись появилась в честь важного для актрисы события – 10-ти миллионов подписчиков.

На видео Анна обратилась к пользователям Сети и заявила, что в качестве подарка готова показать всем свой обнаженный бюст. Звезда "Универа" задрала кофту, под которой мало кто ожидал увидеть волосатую мужскую грудь.

Оказалось, что актриса таким способом решила развеселить своих подписчиков.

"Я знаю, что вы любите меня и за юмор тоже" – отметила блондинка.

Многие пользователи Сети оценили шутку Хилькевич и принялись поддерживать эту тему.

"Сейчас начнут предлагать эпиляцию", "Анютка, пора на шугаринг", "Хороший свитерок" – соревновались комментаторы в умении острить.

Однако не все оценили чувство юмора актрисы. Некоторые заявили, что после такой выходки собираются отписаться от Анны.

"Не оправдала ожиданий" – пожаловался один из комментаторов.

Напомним, Анна Хилькевич состоит в браке с бизнесменом Артуром Волковым. Пара растит двух дочерей – Арианну и Машу.

Ранее звезда "Универа" не раз выкладывала в Сеть забавные видео. Так, иногда вместе с ней в роликах снимается супруг Артур Волков, который сам славится хорошим чувством юмора. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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