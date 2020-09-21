Причиной стала поддержка белорусских властей

Команда израильского радио, которая транслирует в эфире российские композиции, решила "наказать" исполнителей из РФ, принявших участие в совместной песне в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко, названную "Любимую не отдают". По мнению команды, песни с положительным отношением к официальному Минску являются "позором" для каждого музыканта.

В "Лучшем радио" заявили, что объявляют бойкот исполнителям из недавно выпущенной песни – Филиппу Киркорову, Николаю Баскову, Аните Цой и многим остальным, среди которых имеются и белорусские музыканты.

В коллективе также призвали остальные радиостанции, которые играют российскую музыку, присоединиться к бойкоту – так они могут оказать посильную помощь "свободолюбивому народу" Белоруссии.

"С этого момента мы исключаем из нашего эфира песни этих лизоблюдов", – говорится на сайте "Лучшего радио".

Несколькими днями ранее в "Ютуб" появилось музыкальное видео, посвященное событиям в Белоруссии. Использованная для названия песни фраза была произнесена президентом Александром Лукашенко перед выборами, которые состоялись в Республике 9 августа.

После записанной песни на звезд обрушились с критикой многие пользователи. По их мнению, музыканты "продались" и отказались таким образом от поддержки протестующих.