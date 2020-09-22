Стали известны подробности гибели звезды российских сериалов

Стали известны подробности гибели звезды российских сериалов
Дмитрий Жулин. Кадр из "Александровский сад-3" (2008)
Актер скончался в возрасте 43 лет

В результате смертельной аварии во Владимирской области скончался российский актер Дмитрий Жулин.

ДТП произошло на трассе Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума, сообщает "Комсомольская правда". Жулин был за рулем своего автомобиля и столкнулся с автобусом, по предварительным данным, по своей вине. Мужчина не уступил дорогу другому водителю, в результате чего произошла авария. 

От полученных в результате столкновения травм актер погиб на месте. В автомобиле также находилась девушка, которую после аварии доставили в больницу, уточняет телеканал "НТВ". 

Любовь и признание российских зрителей Дмитрий Жулин завоевал благодаря роли Алексея Казарина, которого он сыграл в сериале "Александровский сад", он также играл в проектах "Три дня в Одессе", "Маршрут". В один момент актер принял решение завершить актерскую карьеру и ушел в монастырь. И лишь спустя 6 лет мужчина решил вновь вернуться в мир кино. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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