"Стало плохо еще до репетиции": появились новые детали смерти ведущего "Русского лото"

"Стало плохо еще до репетиции": появились новые детали смерти ведущего "Русского лото"
Михаил Борисов. Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
Последнее время артист не жаловался на здоровье

Смерть Михаила Борисова стала настоящим ударом для коллег и близких знаменитости. О последних часах жизни известного всей России ведущего рассказала продюсер Светлана Трубникова. Выяснилось, что в трагический день звезде стало плохо еще до начала репетиции программы.

Трубникова возглавляет компанию "Ценарий", которая занимается выпуском передачи "Русское лото". Продюсер сообщила, что из-за недомогания телеведущему дважды вызывали скорую. Однако первая карета с медиками уехала без пациента – Борисов сам отказался от госпитализации.

Сестра телезвезды в комментарии РИА "Новости" рассказала, что 71-летний родственник никогда не жаловался на недомогание и всегда старался выглядеть бодро. Нина Борисова также опровергла слухи, которые появились в СМИ. Некоторые источники приписывали Борисовой слова, которые она не говорила – об опровержении смерти и потребительском отношении к Борисову на работе. Сестра ведущего призналась, что узнала о трагедии не сразу.

Знаменитого ведущего программы "Русское лото" не стало 19 сентября. В субботу вечером звезду госпитализировали с диагнозом "воспаление легких". В тот же день Михаил Борисов умер.

Ольга ФЕДОРОВА

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