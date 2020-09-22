Влюбленных было слышно прохожим

В последнее время поклонники стали серьезно переживать за отношения Ольги Бузовой и Давида Манукяна. Девушка удалила их совместные фотографии, да и в инстаграм-историях у нее затишье. Дава же многозначительно просит у фанатов понимания и поддержки. Сначала многие решили, что пара стала проводить меньше времени вместе из-за участия Ольги в новом проекте. Однако теперь о возможном расставании говорят еще активнее, поскольку поклонники пары увидели, как их кумиры устроили выяснение отношений прямо посреди улицы в центре Москвы.

За знаменитостями наблюдали обычные прохожие. К слову, пару было сложно не заметить, потому что крики стояли на всю улицу. Дава и Бузова сидели в машине и вели разговор на повышенных тонах. Голос девушки иногда срывался и было слышно, что она вот-вот расплачется. Видео опубликовал закрытый телеграм-канал "Публичности", передает "Попкейк".

"Достал ты…" – обратилась девушка к возлюбленному.

В один из моментов избранник ведущей "Дома-2" заметил, что за ними кто-то следит. Блоггер попросил убрать камеру и попытался отшутиться, что он и Оля, как и все нормальные люди, просто ссорятся, а так у них все нормально.

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