"Ты бесконечно мне дорога": Малинин трогательно поздравил супругу с годовщиной

"Ты бесконечно мне дорога": Малинин трогательно поздравил супругу с годовщиной
Александр Малинин. Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/www.globallookpress.com
Проникновенный пост умилил поклонников артиста

Сегодня Александр Малинин и его жена Эмма Малинина отмечают годовщину свадьбы. Супруги счастливы в браке уже 30 лет. Артист решил поздравить свою возлюбленную и опубликовал трогательный пост на своей странице в "Инстаграм".

Певец признался, что с каждым днем любит свою избранницу только сильнее. Он назвал Эмму Малинину самой прекрасной женщиной на свете и поблагодарил Бога за их встречу.

"Я помню каждое мгновение того дня. Как ты была по-особенному нежна и чиста. Как ты улыбалась, глядя на меня. Как я вдруг понял, что ты бесконечно мне дорога. И за эти 30 лет ничего не изменилось. Ничего, кроме одного – сегодня я люблю тебя еще сильнее", – написал певец. 

Поклонники пары присоединились к поздравлениям. "Александр, такая женщина дается мужчине в награду за правильные и хорошие поступки, умение жить. Цените и любите свою жену. Благополучия вашей семье", "Да хранит вашу любовь Господь. Счастья Вам любимые", "Какая вы прекрасная пара! Пример для нас! Я мечтаю о такой семье", "Поздравляем Вас!!! Здоровья и счастья на следующие 30 лет, а там опять пожелаем!" – написали в комментариях. 

Напомним, что супруга Малинина подарила артисту двоих детей – Фрола и Устинью. Они двойняшки, сын сейчас получает образование в Мюнхене, а его сестра – в Лондоне. 

Ранее стало известно, что Александр Малинин готовится стать дедушкой. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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