"Особый день": сын Ротару выложил снимок матери из ЗАГСа

"Особый день": сын Ротару выложил снимок матери из ЗАГСа
София Ротару. Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Руслан признался, что 22 сентября - важный день в их семье

Сын Софии Ротару и Анатолия Евдокименко часто выкладывает архивные снимки родителей на своей странице в "Инстаграм" и любит поностальгировать по прошедшим временам. В этот раз Руслан Евдокименко выложил сразу две фотографии и рассказал, почему 22 сентября – важная дата в истории их семьи. 

На фотографиях запечатлены две пары. На черно-белом снимке София Ротару стоит в белом платье с пышной фатой и держит под руку своего избранника. Молодожены улыбаются и выглядят по-настоящему счастливыми. А на втором фото изображены сам Руслан и его супруга. Счастливые молодые люди в свадебных нарядах целуются на фоне гор. 

"22 сентября – особый День в нашей Семье! Свадьба родителей и наша помолвка!" – подписал фотографии наследник Ротару и Евдокименко. 

Пользователи социальной сети отметили, что это очень трогательно, что сын решил сыграть свадьбу в тот же день, когда его родители поженились. "Самые теплые поздравления", "От всей души поздравляю", "Одна из самых лучших пар! С Праздником!", "Какие красивые, благополучия семейного, любви нескончаемой!!! Мы вас любим!!! С большой любовью к вашей семье", "Есть вечная любовь!", "Самая лучшая семья!" – написали в комментариях.

Ранее внучка Софии Ротару рассказала о личной жизни и поделилась подробностями романа. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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