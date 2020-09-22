Близкие королевы русского шансона считают, что она никогда не сможет полностью принять и понять поведение наследницы

В Сети уже который день обсуждают скандальный инцидент, который произошел с дочерью Любови Успенской Татьяной Плаксиной. Девушка, которая сейчас проживает в США, на прошедшей неделе прогуливалась по улочкам Лос-Анджелеса в неадекватном состоянии. И если сама королева русского шансона никак не комментирует происходящее, то ее близкий друг решил рассказать, что артистка чувствует на самом деле.

Юрист Александр Бенхин знает, что сейчас происходит в семье певицы. Он рассказал, что Успенская очень переживает, но не хочет обсуждать сложившуюся ситуацию, потому что боится потерять последние контакты с дочерью.

"Проще делать вид, что ее это не беспокоит, не осуждать и не комментировать, чтобы дочь с ней хоть как-то контактировала. Понятно, что Любе больно, она человек другого поколения, принять и понять такое никогда не сможет", – рассказал адвокат в интервью "StarHit".

Однако Бенхин уверен, что у наследницы Любови Залмановны все будет хорошо. "Опуститься Тане тоже не дадут. А в остальном – вот такая она, особенная", – подытожил мужчина.

Напомним, что ранее Татьяна Плаксина обвинила Любовь Успенскую в издевательствах. Наследница певицы рассказала, что ее мать смеялась над ней во время приступов.