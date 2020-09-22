Друзья отреклись от мужа Пелагеи после громкого скандала

Хоккеисты приняли сторону певицы

Уже долгое время общественность наблюдает за развитием событий в семье Пелагеи. Певица продолжает делить имущество с бывшим мужем Иваном Телегиным. Стало известно, что товарищи хоккеиста по клубу поддержали артистку, переживающую громкий скандал.

В своем инстаграм-аккаунте Пелагея опубликовала снимок, на котором она проводит время с коллегами бывшего мужа и их семьями.

"Красный синий самый сильный" – такими словами наставница шоу "Голос" выразила свою любовь к хоккейной команде ЦСКА.

Ранее появилась информация о том, что жены хоккеистов не хотят общаться с Пелагеей. Якобы певица раздражает всех своим несносным характером.

Однако, как оказалось, реальность значительно отличается от слухов. На самом деле артистка продолжает поддерживать теплые отношения с друзьями бывшего мужа. А вот сам Телегин перестал выкладывать в личных соцсетях фотографии с товарищами по команде. Как отмечают журналисты, по слухам, друзья хоккеиста приняли сторону его супруги.

Напомним, в конце декабря 2019 года Пелагея и Телегин объявили о расставании. С тех пор длится громкий бракоразводный процесс. Сообщается, что хоккеист намерен получить значительную часть имущества звездной жены – дом и несколько машин. Певица отказалась от такого раздела.

В браке Пелагеи и Телегина появилась дочь Таисия. Певица подала на алименты, желая получить 25% от доходов бывшего супруга.