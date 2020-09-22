Юморист не остановится на одном ребенке, считает известный психолог

Совсем недавно Евгений Петросян признался: у него появился наследник. После рождения сына артист стал выглядеть моложе и счастливее, поэтому в скором времени у маленького Вагана появится еще и сестра. Такой прогноз о личной жизни юмориста сделала психолог Елена Перелыгина.

"В роли молодого отца Евгений Ваганович словно скинул несколько десятков лет",

– поделилась своим мнением эксперт, отметив, что Петросян не ошибся с выбором возлюбленной. А появление на свет сына еще больше скрепило отношения артиста "Аншлага" с его молодой подругой.

"Уверена, что скоро в семье Петросяна будет еще прибавление, и у Вагана появится маленькая сестричка",

– заявила Перелыгина. Однако она отметила, что юмористу все же не стоит забывать о возрасте и лучше больше времени уделять здоровью. Психолог добавила в разговоре с "Собеседником", что геройствовать во время интимной близости Петросяну нельзя – это может обернуться проблемами с сосудами и суставами.

Прибавление в семье Петросяна произошло около полугода назад, однако об этом юморист рассказал лишь 16 сентября. Артист "Кривого зеркала" показал фото с наследником и признался в женитьбе на молодой подруге.