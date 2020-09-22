Королева высказалась о закрытии шоу Малахова и Борисова

Королева высказалась о закрытии шоу Малахова и Борисова
Наташа Королева. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Исполнительница "Маленькой страны" считает, что нужно просто изменить содержание программ

После скандала с изменой Сергея Глушко вновь поднялась шумиха вокруг популярных ток-шоу: программы Андрея Малахова, Дмитрия Борисова и Леры Кудрявцевой потребовали закрыть. Ситуацию прокомментировала и Наташа Королева, личную жизнь которой обсуждают уже не один день.

Исполнительница "Желтых тюльпанов" считает, что общий уровень культуры постепенно снижается, а зрителей все больше интересуют сплетни и личная жизнь звезд. Королева добавила: телевидение "превращается в навозную яму", где отсутствует мораль, а главными ценностями оказались потребительство и безнравственность.

При этом на предложение Александра Малькевича певица отреагировала без энтузиазма. В разговоре с "Собеседником" она высказалась, что ток-шоу закрывать не обязательно, но над качеством их контента нужно серьезно поработать.

При этом муж Королевой после скандала стал сразу же нелестно высказываться в адрес телеканалов и других СМИ. Тарзан пригрозил наказанием за распространение ложной информации. К слову, ни Королева, ни Глушко на ток-шок, посвященных истории с беременной любовницей, не появлялись.

Карина СИРАЗОВА

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