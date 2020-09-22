Она поплатилась за свое любопытство

Елена Борщева стала героиней Ютуб-шоу "Эмпатия Манучи". Там юмористка призналась, что в юности ее сильно избили.

По словам Борщевой, инцидент произошел на школьной дискотеке. Как рассказала звезда Comedy Woman, она в открытую рассматривала компанию вызывающе одетых девушек, что им очень не понравилось.

Девушки предложили Елене выйти из школы и продолжить разговор на улице. Ничего не подозревающая Борщева согласилась, за что позже и поплатилась. Ученицы начали жестоко избивать юмористку. Из-за сильных ударов ее лицевая кость треснула.

Телезвезда отметила, что они с матерью подали заявление в полицию, но обидчиц так и не нашли. Однако, как рассказала Борщева, эта ситуация закалила ее.

Дело в том, что с самого детства над Еленой издевались из-за ее необычной внешности. Также девочку дразнили за высокий рост и очки с толстыми линзами, которые ей приходилось носить.

В те года Елена решила для себя, что станет знаменитой. Она мечтала доказать окружающим, что может добиться высот в карьере, а бросивший их с матерью отец испытает за это чувство вины.

Недавно появилась информация о том, что Елена Борщева прибрела квартиру в ипотеку.