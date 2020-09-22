Артиста сняли за столом в окружении знакомых

Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова вместе уже порядка двух лет: по слухам, дело идет к свадьбе. Несмотря на это, влюбленные почти не появляются на публике вдвоем, да и совместные кадры публикуют крайне редко. Однако сегодня Тулупова сделала исключение и показала уникальные фотографии с экс-ведущим "На самом деле".

Возлюбленная артиста поделилась редкими снимками с одной из прошлых встреч книжного клуба. Рядом с ней за столом сидит улыбающийся Шепелев с книгой в руках. Ведущего "Ты как я" сняли в то время, как он увлеченно о чем-то рассказывал и общался с другими гостями.

После смерти своей бывшей жены Жанны Фриске в 2015 г. артист практически не появлялся на публике и тщательно охранял свою личную жизнь. Шепелев воспитывает сына Платона – сейчас мальчику уже семь лет.

В детском саду ребенок ведущего подружился с дочкой Тулуповой – так и познакомились Дмитрий и Екатерина. Шепелев признавался, что очень счастлив со своей новой избранницей. По слухам, они вскоре планируют пожениться.

Тулупову артист называет своим идеалом женщины. По словам Шепелева, его возлюбленная обладает блестящим чувством юмора и привлекательной внешностью.