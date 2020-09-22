Помощник Алибасова, на которого переписали жилплощадь, озвучил новые требования

Вслед за квартирой, которую Лидия Федосеева-Шукшина переписала на помощника Бари Алибасова, народная артистка рискует лишиться еще и своих личных вещей. Об этом стало известно на заседании суда, которое состоялось накануне, 21 сентября.

Оказывается, у Сергея Моцаря – помощника продюсера "На-На" – есть претензии к актрисе: ее вещи до сих пор находятся в квартире. Так, лишенную имущества звезду попросили освободить жилплощадь как можно скорее.

Адвокат продюсера Олег Сухов подтвердил, что у Федосеевой-Шукшиной действительно нет никаких прав находиться там – документ она подписала еще в сентябре 2019 года.

"Алибасов и Моцарь лишили пожилую женщину не только ее последней собственности, но и права владения и пользования квартирой",

– высказалась адвокат актрисы Юлия Вербицкая. По ее мнению, в суде вскрылись истинные намерения известного продюсера. Как отмечает "Комсомольская правда", вполне возможно Моцарь подаст иск на Федосееву-Шукшину из-за нарушения прав пользования жилплощадью.

По итогам суда актрису отправили на психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы выяснить, в каком состоянии она "подарила" Алибасову квартиру. Сам же продюсер "На-На" заявил, что не прочь отменить развод с Федосеевой-Шукшиной.