Она считает, что последователей оклеветали

Стало известно, что Светлана Владимирская входит в число последователей религиозной общины "секта Виссариона". Певица заявила, что задержанных недавно предводителей организации оклеветали.

Сама артистка состоит в общине с конца 90-х годов. Владимирская поспешила опровергнуть слухи о том, что в секте происходят страшные вещи, передает "Пятый канал".

Светлана рассказала, что в поселении "Город Солнца" в Красноярском крае, созданном религиозной общиной, живут добрые и благородные люди. Никто из них не имеет вредных привычек. Все живут в мире, любви и согласии.

Однако внезапно нагрянувшие правоохранительные органы нарушили царившее спокойствие – пожаловалась Владимирская. Певица добавила, что люди с автоматами начали обыскивать дома и арестовывать некоторых жителей.

"Придумать можно все что угодно, если есть заказ на негатив" – так объяснила артистка причину переполоха.

Недавно появилась информация о том, что основателя "Секты Виссариона" Сергея Торопа задержали. Также арестовали бывшего участника группы "Ласковый май" Вадима Редькина. По некоторым данным, музыканта называли "правой рукой нового Христа".

Сообщается, что из общины было изъято большое количество огнестрельного оружия и патронов. Правоохранители нашли доказательства того, что по вине Сергея Торопа погибло несколько человек.