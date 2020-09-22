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Певица Ирина Аллегрова записала хит с давним коллегой Игорем Крутым. Несколько лет назад она покинула сцену, пообещав, что о ней еще вспомнят. А сейчас решила поработать с близким другом над новым материалом.
24 года назад вышел их совместный "Незаконченный роман". Поклонники были уверены: Крутой и Аллегрова – самая настоящая страстная пара. Но в действительности все было куда прозаичнее: несколько лет спустя они разругались и прекратили общение.
Недавно между старыми друзьями воцарилась идиллия. И в скором времени звезды представят новую песню, которую уже записали в студии.
Сам маэстро признается, что ждал Ирину целую вечность: Крутой привязывается к людям раз и навсегда. Так он чувствует определенный комфорт и уверенность. Поэтому когда кто-то уходит, всегда грустит, пишет "Собеседник".
"Быть может, из-за этого я сильно ценю многолетнюю дружбу с Ирочкой Аллегровой. Для меня знаковое событие, что спустя много лет мы договорились спеть дуэтом", – признался артист.
Не так давно Крутой рассказал в эфире передачи "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой о личных отношениях с Аллегровой. Ведущая засыпала артиста вопросами о его личной жизни.
Ранее всплыли подробности о браке Аллегровой с танцовщиком Игорем Капустой. СМИ приписали исполнительнице унижения, которым якобы подвергался несчастный муж со стороны своей звездной супруги.
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