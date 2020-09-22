Ранее артист был замечен в компании незнакомки

Леонид Агутин, которого недавно заподозрили в измене супруге, опубликовал совместный снимок с Анжеликой Варум. Пользователи Сети отметили, что никаким разладом здесь и не пахнет.

На снимке звезды позируют на фоне поля и леса. Артисты одеты в схожем стиле – спортивный костюм, солнечные очки и кепка.

Исполнитель хита "Босоногий мальчик" восхитился Болдинской осенью, отметив, что теперь это не только период в творчестве Пушкина, но и имя нарицательное.

"Вы очень красивая пара" – отметил один из подписчиков.

В Сети пришли к выводу, что таким образом Агутин хочет поставить точку в истории с изменой на "Кинотавре". Певец показал, что в отношениях с Варум у них царит гармония и любовь.

Ранее появилась информация о том, что Леонид Агутин перебрал с алкоголем и уехал в сочинскую гостиницу с таинственной незнакомкой. На следующий день девушка сообщила, что провела ночь с известным исполнителем.

Напомним, Леонид Агутин и Анжелика Варум вместе больше 20 лет. В браке у артистов появилась дочь Елизавета.

Сообщается, что отношения звезд российской эстрады не раз находились на грани разрыва. В 2011 году произошел скандал, который чуть не стал причиной развода. Тогда артист тоже перебрал с алкоголем, после чего в Сеть попали снимки страстного поцелуя Агутина с какой-то женщиной.