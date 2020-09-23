Режиссер скончался на 81-м году жизни

Не стало известного конферансье Арнольда Гумницкого. Артисту, который часто выступал на одной сцене с Иосифом Кобзоном и Леонидом Утесовым, было 80 лет.

Гумницкий скончался в одном из санаториев в Подмосковье в городе Пушкино. Причина смерти пока неизвестна. Вероятнее всего, родственники конферансье похоронят Гумницкого на Востряковском кладбище, передает "Пятый канал".

За годы своей карьеры Гумницкий успел посотрудничать с многими артистами российской эстрады. Он также проявил себя в роли режиссера: принимал участие в создании и постановке таких программ, как "Великий Гражданин Всея Руси Клоун", "Эстафета Садовое кольцо".

Известен Арнольд Гумницкий и своими юмористическими номерами и пародиями.

В 1993 году конферансье получил звание Заслуженного артиста России.