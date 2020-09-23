Исчезнувшая дочь модного дизайнера найдена живой

Следователи выясняют причину побега 12-летней школьницы

Наследницу Надежды Славиной нашли живой и невредимой. Диана Жулина находится под присмотром специалистов, по факту произошедшего ведется проверка.

О благополучном завершении поисков девочки, которая пропала 21 сентября, рассказали в московском главке СК РФ.

Мать школьницы, известный московский дизайнер Надежда Славина, подтвердила информацию. На свей странице в "Инстаграм" она обрадовала счастливой вестью всех неравнодушных.

Родительница заметила, что дело еще не закончено и в деталях случившегося будут разбираться следователи. На фоне произошедшего Славина пообещала "провести глубокую работу над своей личностью".


Напомним, ранее сообщалось, что Диана сбежала из семьи из-за недопонимания с матерью. Та не стала рассказывать дочери о трагической смерти отца. Когда правда вскрылась, девочка исчезла и не выходила на связь.

Ольга ФЕДОРОВА

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