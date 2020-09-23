Из-за предательства мужа Королева стала прикладываться к бутылке

Из-за предательства мужа Королева стала прикладываться к бутылке
Наташа Королева. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Певица показала, как справляется со стрессом

Наташа Королева тяжело переживает прогремевший на всю страну скандал с изменой супруга Сергея Глушко (Тарзана). Артистка призналась, что старается проводить время с друзьями, с которыми можно выпить и обсудить все произошедшее.

В инстаграм-историях певица выложила видеоролик с приятельницей Идой Достман. Исполнительница хита "Желтые тюльпаны" спела посвященную дружбе песню, после чего заметила, что ей нужна поддержка близких.

"Будет плохо, звони – поболтаем. Будет грустно, приходи – развеселю (…) "Идка, с кем еще можно бухнуть, посидеть и по-телкински перетереть весь тот...", – говорит обманутая супруга.


На кадрах знаменитость предстала без косметики, волосы артистки распущены. Для прогулки по центру Москвы Королева выбрала просторный балахон светлого оттенка.

О скандале в семействе Королевой-Глушко стало известно в начале осени. Тарзан изменил любимой с молодой девушкой по имени Анастасия Шульженко. После этого Королева обвинила любовницу в воровстве драгоценностей и крупной суммы денег. При этом совсем недавно Анастасия заявила, что уже полтора года встречается с Таразаном.

Ольга ФЕДОРОВА

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