Певица показала, как справляется со стрессом

Наташа Королева тяжело переживает прогремевший на всю страну скандал с изменой супруга Сергея Глушко (Тарзана). Артистка призналась, что старается проводить время с друзьями, с которыми можно выпить и обсудить все произошедшее.

В инстаграм-историях певица выложила видеоролик с приятельницей Идой Достман. Исполнительница хита "Желтые тюльпаны" спела посвященную дружбе песню, после чего заметила, что ей нужна поддержка близких.

"Будет плохо, звони – поболтаем. Будет грустно, приходи – развеселю (…) "Идка, с кем еще можно бухнуть, посидеть и по-телкински перетереть весь тот...", – говорит обманутая супруга.





На кадрах знаменитость предстала без косметики, волосы артистки распущены. Для прогулки по центру Москвы Королева выбрала просторный балахон светлого оттенка.

О скандале в семействе Королевой-Глушко стало известно в начале осени. Тарзан изменил любимой с молодой девушкой по имени Анастасия Шульженко. После этого Королева обвинила любовницу в воровстве драгоценностей и крупной суммы денег. При этом совсем недавно Анастасия заявила, что уже полтора года встречается с Таразаном.