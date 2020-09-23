"Болезненный": заметно сдавший Расторгуев напугал внешним видом

"Болезненный": заметно сдавший Расторгуев напугал внешним видом
Николай Расторгуев. Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
В Сети появилось свежее фото артиста

Надежда Бабкина поделилась с поклонниками последними новостями и рассказала, что вместе с Николаем Расторгуевым "перепоет" известную песню группы "Любэ". Певица выложила фотографию, на которой артисты стоят в обнимку. Однако пользователи стали обсуждать не создание нового творческого тандема, а внешний вид Расторгуева. 

На снимке артист запечатлен в бежевом пиджаке и красной футболке. Он улыбается и обнимает Бабкину за талию, оба артиста смеются и, кажется, довольны результатами совместной работы. 

Однако пользователей социальной сети ужаснул внешний вид солиста группы "Любэ". Поклонники даже предположили, что артист серьезно болен. "У Коленьки Расторгуева такой вид болезненный! Передавайте ему привет и пожелайте здоровья!", "Надежда Георгиевна, с Николаем Вячеславовичем все в порядке? Что-то неважно выглядит... Берегите себя оба! Вы нам нужны...", "Чет Расторгуев выглядит не очень...даже не узнала пока не прочитала описание под фото", – переживают фанаты. 


Однако некоторые пользователи считают, что в свои 63 года певец выглядит отлично. "Он как должен выглядеть? Подтяжек и ботокс не делал и вряд ли будет. Красивый мужчина. Выглядит прекрасно!" – ответили в комментариях. 

Напомним, что ранее Расторгуев отреагировал на обвинения в растрате бюджетных 200 миллионов. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

В Минске рассказали о позиции Москвы на переговорах по газу

В Белоруссии рассчитывают, что обсуждать цены на поставки им приходится в последний раз

Ничего нового: политолог оценил санкции ЕС из-за Крымского моста

Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей