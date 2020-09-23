Аборт и соперничество с другой: звезда сериала "Простые истины" - откровенно о личном

Аборт и соперничество с другой: звезда сериала "Простые истины" - откровенно о личном
Елена Мольченко. Фото: Elena Molchenko Fatyushina Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса призналась, что у нее нет материнского инстинкта

Зрители знают Елену Мольченко по российским сериалам, однако в личной жизни актрисе, в отличие от ее героинь, не всегда везло. Артистка поделилась историей своих непростых отношений с Анатолием Лобоцким. 

Мольченко призналась, что у нее нет материнского инстинкта. Сейчас звезде российских сериалов 57 лет и у нее нет детей. В эфире передачи "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым актриса рассказала, что когда забеременела от Лобоцкого, то не раздумывая пошла делать аборт. Она не жалеет о своем решении и считает, что все сделала правильно. 

"Девочки, которые долго играют в куклы, не хотят иметь детей. Я до шестого класса играла в куклы. Не чувствую внутри, что хочу ребенка", – поделилась своими мыслями Мольченко. 

Возможно, что такое решение звезды сказалось на ее отношениях с возлюбленным. Спустя некоторое время Анатолий Лобоцкий увлекся другой женщиной. Избранник актрисы начал играть на сцене театра Маяковского в паре с Натальей Гундаревой. Постепенно чувства мужчины к Елене Мольченко охладели и, по ее словам, Лобоцкий на нее наплевал. "Он не видел меня на горизонте. Я поняла, что это конец наших отношений", – вспоминает артистка.

Сейчас Еленой Мольченко состоит в браке с Игорем Воробьевым, который ранее решился на отчаянный шаг ради спасения жены и сына. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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