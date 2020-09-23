"Воспоминания согревают": близкая подруга поделилась детскими снимками Началовой

"Воспоминания согревают": близкая подруга поделилась детскими снимками Началовой
Юлия Началова. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дочка Ларисы Долиной рассказала, что очень дорожила дружбой с певицей

Наследница джазовой исполнительницы Ангелина Миончинская в подростковом возрасте близко дружила с Юлией Началовой. Девушки тесно общались и проводили много времени вместе. Подруга скончавшейся артистки опубликовала снимки тех времен. 

Совсем юные подруги были частыми гостями вечеринок и устраивали домашние концерты. На фотографиях Ангелина и Юлия веселятся, представляют себя звездами эстрады и просто дурачатся. 

"Тогда мы жили, качуя от моего до Юлькиного дома и обратно, неделя там неделя тут", – рассказывает дочка Ларисы Долиной (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).

Отдельную благодарность подруга Юлии Началовой выразила родителям, которые с пониманием относились к "круглосуточному кутежу" девушек. 

Подписчики девушки разделили с ней ее воспоминания и поблагодарили Ангелину за архивные снимки. "Спасибо, за теплые фото", "Лучшие подружки прям. Сейчас такое очень редко встретишь", "Ну, вот как ты без нее сейчас, а?", "Какое прекрасное детство у вас было рядом с замечательными родителями!", "Замечательное оно ваше детство", "Воспоминания они согревают нас! Хорошо, что воспоминания с нами", – написали в комментариях под публикацией. 

Напомним, что Юлия Началова скоропостижно скончалась весной 2019 года. У нее осталась дочка Вера, которую сейчас воспитывает мама певицы. Ранее подруга артистки Анна Исаева рассказала, чем живет наследница Началовой. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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