Актеру понадобилась срочная помощь медиков

Сергей Жигунов сегодня озадачил своих поклонников. Актер рассказал, что мучился от сильной зубной боли, однако его спасла стюардесса, которая в прошлом работала стоматологом. По словам актера, бортпроводница вырвала ему зуб прямо в воздухе.

Жигунов поблагодарил экипаж и сказал, что сейчас чувствует себя хорошо. На снимке актер печально смотрит в камеру, а на голове у него специальная повязка сиреневого цвета.

"Кира, в прошлом стоматолог, оказала мне квалифицированную медицинскую помощь – удалила нижнюю шестерку", – подписал снимок артист.



Такая необычная история вызвала у поклонников звезды сериала "Моя прекрасная няня" неоднозначную реакцию. В комментариях стали спорить: реальная это история или нет? "Просто не знаю, что и сказать...сочувствую вам. Думаю, это не шутка, глаза-то страдальческие..", "Прям в самолёте?", "Это шутка? Шестерку тем более нижнюю так просто в военно полевых условиях не удалишь", – рассуждают комментаторы.

Однако большая часть поклонников решили, что Сергей Жигунов все-таки шутит и решили "подколоть" актера в ответ. "Удаляла, как в детстве ниточкой за дверную ручку?", "Зуб не забудьте под подушку положить", "Сергей, у Вас тонкое чувство юмора", "Молочный?Еще остался?" – интересовались подписчики.

Напомним, что ранее Сергея Жигунова пользователи социальных сетей осудили актера за фотосессию на могиле известного писателя.