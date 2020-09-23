Болеет все больше звезд: кто заразился коронавирусом после "Кинотавра"

Болеет все больше звезд: кто заразился коронавирусом после "Кинотавра"
Резо Гигинеишвил. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Инфицированные во всем винят Александра Молочникова

Отгремел прошедший в Сочи "Кинотавр", однако, кажется, звездные гости еще долго будут вспоминать фестиваль. И причиной этому вовсе не фильмы и шумные вечеринки, а коронавирус. Как оказалось, среди приглашенных гостей был больной COVID-19 Александр Молочников. Возлюбленный Екатерины Варнавы узнал о диагнозе не сразу, потому что первый тест был отрицательным. Молодой человек контактировал со многими звездами, а теперь гости "Кинотавра" один за другим пишут о подтвердившемся COVID-19. 

Среди заболевших уже Резо Гигинеишвили, член жюри Нигина Сайфуллаева, Екатерина Варнава и Анна Чиповская. Знаменитости рассказывают, что чувствуют себя неплохо и переносят болезнь в легкой форме, передает "Супер.ру". К слову, кинорежиссер саркастично поблагодарил своего коллегу за то, что тот перезаражал гостей кинофестиваля. 

Избранница Александра Молочникова тоже оказалось в числе зараженных, передает телеграмм-канал "НеМалахов". Но, судя по всему, Екатерина Варнава отнеслась к болезни спокойнее.

Анна Чиповская поделилась не совсем хорошей новостью на своей странице в "Инстаграм". Девушка по-доброму позавидовала тем, кто может сейчас спокойно ходить на театральные постановки и посмотреть их за бокальчиком чего-нибудь вкусного. 

Ранее СМИ рассказали, кто еще находится под угрозой заражения короновирусом после "Кинотавра". 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

В Минске рассказали о позиции Москвы на переговорах по газу

В Белоруссии рассчитывают, что обсуждать цены на поставки им приходится в последний раз

Ничего нового: политолог оценил санкции ЕС из-за Крымского моста

Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей