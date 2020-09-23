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Отгремел прошедший в Сочи "Кинотавр", однако, кажется, звездные гости еще долго будут вспоминать фестиваль. И причиной этому вовсе не фильмы и шумные вечеринки, а коронавирус. Как оказалось, среди приглашенных гостей был больной COVID-19 Александр Молочников. Возлюбленный Екатерины Варнавы узнал о диагнозе не сразу, потому что первый тест был отрицательным. Молодой человек контактировал со многими звездами, а теперь гости "Кинотавра" один за другим пишут о подтвердившемся COVID-19.
Среди заболевших уже Резо Гигинеишвили, член жюри Нигина Сайфуллаева, Екатерина Варнава и Анна Чиповская. Знаменитости рассказывают, что чувствуют себя неплохо и переносят болезнь в легкой форме, передает "Супер.ру". К слову, кинорежиссер саркастично поблагодарил своего коллегу за то, что тот перезаражал гостей кинофестиваля.
Избранница Александра Молочникова тоже оказалось в числе зараженных, передает телеграмм-канал "НеМалахов". Но, судя по всему, Екатерина Варнава отнеслась к болезни спокойнее.
Анна Чиповская поделилась не совсем хорошей новостью на своей странице в "Инстаграм". Девушка по-доброму позавидовала тем, кто может сейчас спокойно ходить на театральные постановки и посмотреть их за бокальчиком чего-нибудь вкусного.
Ранее СМИ рассказали, кто еще находится под угрозой заражения короновирусом после "Кинотавра".
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