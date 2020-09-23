Звезда "Мимино" считает, что невозможно выступать в стране, где "тебя бьют"

Советский и грузинский артист, актер и музыкант Вахтанг Кикабидзе заявил, что не выступает в России после событий в Цхинвале, произошедших в 2008 году. По его словам, из-за посещения РФ он не сможет смотреть "в глаза внукам".

Исполнитель добавил, что не собирается предавать Родину и намерен сохранять уважение к себе. По этой причине он отказался однажды от Ордена Дружбы. Если бы актер принял награду, то стыдился своего поступка перед потомками.

Звезда "Мимино" также заявил, что не понимает, как можно приезжать в РФ.

"Она тебя била, а ты поедешь ей петь?", – вопрошает актер.

Он подчеркнул, что до сих пор получает письма от многих поклонников его творчества из России, которые постоянно призывают его выступить для них.

"Но я уже 12 лет не был ни в одном российском городе", – признался Кикабидзе.

Артист также заявил, что настроен не против россиян, а против правительства их страны.

Известно, что из-за коронавируса Кикабидзе был вынужден отменить несколько концертов во многих странах постсоветского пространства, включая Украину и Казахстан, передает "Взгляд".

Ранее Кикабидзе заявил, что выступает против российской политики и "разрушил" бы ее при возможности. Он также отметил, что для исчезновения советского менталитета потребуются долгие годы.