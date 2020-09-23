Кинозвезду давно не видели на экранах

Свою актерскую карьеру Ольга Сидорова начала еще в конце 1990-х гг., однако наибольшую популярность ей принесли роли в сериалах "На углу у Патриарших" и "Примадонна". Съемки в кино звезде удавалось совмещать с работой моделью. Чем занимается артистка сейчас, выяснили журналисты.

После окончания школы Сидорова поступила в театральное училище, однако вынуждена была оттуда уйти. По ее словам, это было связано с художественным руководителем, который проявлял к ней повышенный интерес.

Тогда Ольга ушла в модельный бизнес и стала сниматься для мужских журналов. Впоследствии она все же вернулась в театральный, а в 1998 г. уже появилась на телеэкранах с картиной "Сочинение ко Дню Победы".

Первым супругом актрисы стал модельер и бизнесмен Александр Елпатьевский. Они познакомились, когда Сидоровой было 18 лет. Через два года совместной жизни у пары родилась дочь Василиса, однако спустя некоторое время брак распался.

На съемках фильма "День полнолуния" Ольга Сидорова встретила Карена Шахназарова – на тот момент она была еще замужем. По слухам, между артистами завязались отношения, хоть сама кинозвезда их долгое время отрицала.

В 2017 г. Сидорова снова вышла замуж, но уже через два года развелась с супругом. По ее словам, разрыв дался ей непросто, а от стресса даже начали выпадать волосы.

Сейчас звезда российских сериалов продолжает сниматься. Около полугода назад она закончила работу над картиной "Мятный пряник". Как пишет "Комсомольская правда", свободное время 44-летняя актриса проводит на своей подмосковной даче, занимается плаванием и лыжным спортом, а также помогает животным.

Кроме того, Сидорова организовывает встречи с известными актерами и музыкантами, в рамках которых поклонники могут пообщаться со знаменитостями.