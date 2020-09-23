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Недавно Алла Пугачева попала в выпуск шоу "Ты не поверишь". В эфире рассказали, как Примадонна вместе с супругом Максимом Галкиным отпраздновала День Рождение детей.
18 сентября Лизе и Гарри Галкиным исполнилось по 7 лет. На НТВ показали, как в праздничный день двойняшки с утра поздравляют Аллу Борисовну и вручают ей цветы. Певица осталась очень довольной.
По приезде со школы дети обнаружили дорогие подарки – современные гаджеты и игрушки.
"Вы даже не представляете, какое это чудо. Как вчера вы родились – маленькие, хорошенькие" – вспомнила Примадонна дорогие сердцу моменты.
Зрители программы сочувственно отнеслись к Пугачевой. Многие отметили, что она выглядит крайне плохо. Некоторые выразили опасение, что Алла Борисовна не доживет до совершеннолетия детей, передает РИА ФАН.
"Пугачевой бы жить и жить, видеть, как детки растут, но она уже еле ходит, жалко" – написал один из комментаторов.
Напомним, в этом году Лиза и Гарри пошли в первый класс. Двойняшки учатся в элитной частной школе – Первой московской гимназии. За это звездные родители платят 160 тысяч рублей в месяц.
Пугачева и Галкин часто выкладывают видео и фотографии со своими наследниками. "Утро.ру" рассказало, как ребятам удалось завоевать народную любовь в столь юном возрасте.
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