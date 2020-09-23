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Открытие старейшего кинофестиваля в Москве в этом году пройдет без Никиты Михалкова. Режиссер сел на карантин. Об этом журналистам рассказал источник, близкий к семье знаменитости.
Михалков, который является президентом ММКФ, не сможет встречать гостей 1 октября 2020 года. Причины самоизоляции автора "Утомленных солнцем" пока остаются в тайне.
"В лучшем случае рассчитывает быть на церемонии закрытия",
– поведали в окружении артиста "Собеседнику". Как сообщает издание, это может быть связано с пандемией коронавируса. В пресс-службе Никиты Михалкова информацию об отсутствии режиссера никак не прокомментировали.
Помимо торжественной церемонии под угрозой срыва также окажется один из сюрпризов мероприятия – показ незавершенного фильма Михалкова. Как пишут СМИ, речь скорее всего идет о картине "Вспоминая Чехова" 1993 г., которую Никита Сергеевич планировал представить публике на фестивале в этом году.
Недавно Никита Михалков прокомментировал протесты в Белоруссии. По мнению режиссера "Сибирского цирюльника", снимки с митингов ненастоящие.
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